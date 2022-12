Grêmio Grêmio já se reuniu com o staff de Suárez; clube espera resposta nesta quinta-feira

Segundo a imprensa do México, o Grêmio venceu um clube mexicano na negociação pelo centroavante Foto: Paul White/AP Segundo a imprensa do México, o Grêmio venceu um clube mexicano na negociação com o centroavante (Foto: Paul White/AP) Foto: Paul White/AP

A contratação ou não do centroavante Luis Suárez está chegando ao fim. Seja para o lado positivo ou negativo. O Grêmio aguarda nesta quinta-feira (22) a resposta do jogador uruguaio. O dirigentes gremistas e o staff do jogador se reuniram nesta quarta-feira (21) para apresentar o projeto para o jogador.

No primeiro contato, o Tricolor havia oferecido uma temporada de contrato, mas os empresários do jogador pediram duas temporadas. Essa exigência foi aceita pelo clube gaúcho. Suárez está sem clube desde quando saiu do Nacional, do Uruguai.

O negócio estava sendo disputado com o Cruz Azul, do México. A informação do momento é que a proposta do Grêmio agradou mais o centroavante. A imprensa mexicana informou nas últimas horas que o time mexicano acabou perdendo a negociação para a proposta do Grêmio.

Para a contratação, o Tricolor quer fazer uma grande ação de marketing envolvendo o uruguaio. Três empresas vão estar envolvidas no negócio para bancar o salário alto do centroavante. Com isso, resta apenas o “ok” do jogador e detalhes burocráticos para que o time de Renato Portaluppi tenha um novo centroavante para 2023.

Atualmente, o ex-jogador do Barcelona, Atlético de Madrid, Ajax, Liverpool e da Seleção Uruguaia, tem 35 anos e é um jogador respeitado mundialmente. Na temporada de 2015, na La Liga, fez 40 gols.

