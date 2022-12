Inter Inter faz último treino antes do recesso

Por Redação O Sul | 22 de dezembro de 2022

Os jogadores foram liberados para um período de folga durante as festas de fim de ano Foto: Ricardo Duarte/Inter Os jogadores foram liberados para um período de folga durante as festas de fim de ano (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A primeira parte da pré-temporada do Inter se encerrou nesta quinta-feira (22). Após a manhã de treinamentos no resort Vila Ventura, em Viamão, na Região Metropolitana de Porto Alegre, os jogadores foram liberados para um período de folga durante as festas de fim de ano.

Os jogadores participaram de uma atividade no gramado. O técnico Mano Menezes se fez presente e comandou um trabalho de toque de bola e compactação. Os atletas foram divididos em duas equipes para essas atividades.

Ainda nesta quinta-feira, os jogadores irão fazer atividades físicas que serão realizadas dentro da academia dentro do resort. Após isso, os jogadores estarão liberados e a reapresentação acontece no dia 2 de janeiro, às 15h30min, no CT Parque Gigante.

