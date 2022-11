Rio Grande do Sul Stok Center encerra o ano com a inauguração de loja em Marau

Somente em 2022 foram cinco inaugurações Foto: Divulgação Somente em 2022 foram cinco inaugurações. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O ano de 2022 ficou marcado pelo grande crescimento da rede Comercial Zaffari Ltda. Ao completar seus 65 anos de história, a empresa encerra o ano com 24 lojas da bandeira Stok Center e 10 da bandeira Comercial Zaffari. Somente neste ano foram inauguradas lojas nas cidades de Santa Cruz do Sul, Guaíba, Tramandaí, Cachoeira do Sul e Marau.

A última inauguração foi na cidade de Marau, nesta terça-feira (22). A rede já se faz presente na cidade com a Comercial Zaffari desde 2007.

A loja do Stok Center Marau fica localizada na Rua Paralela Oeste Perimetral, 1145 e conta com 6.531,20m² de área total e 3.402,77m² de área de vendas, 212 vagas de estacionamento e 24 caixas de atendimento. Um mix completo de produtos está à disposição dos clientes, com muitos descontos exclusivos no Clube Stok Center.

Por meio de um cadastro simples, que pode ser feito no site stokcenter.com.br/clube ou no aplicativo Clube Stok Center, os clientes garantem descontos exclusivos no Clube Stok Center ao passar suas compras no caixa, apenas informando o número do CPF.

A Comercial Zaffari Ltda é hoje a segunda maior rede de supermercados do estado, de acordo com o ranking AGAS. Sabendo da importância que tem na sociedade, a empresa inaugura sua loja com a campanha Troco Solidário, uma iniciativa que visa beneficiar instituições do município com o repasse integral da doação do troco dos clientes. Na cidade, a instituição atendida é a ABESFA.

Durante a inauguração, a empresa também realizou a doação de 300 cestas básicas para a Secretaria de Desenvolvimento Social do município, que devem ser destinadas para famílias em situação de vulnerabilidade social de Marau.

A loja está aberta ao público de segunda a sábado, das 7h às 21h e aos domingos, das 8h às 20h.

