Por Redação O Sul | 26 de outubro de 2022

A loja localiza-se na avenida Fernandes Bastos, 5305 Foto: Divulgação

Tramandaí, no Litoral Norte gaúcho, é a mais nova cidade a contar com uma loja do Stok Center, bandeira de atacarejo da rede Comercial Zaffari Ltda., a segunda maior do Estado.

Aberta na terça-feira (25), a loja tem 10.911,30 m² de área total e 4.920,00 m² de área de vendas, além de 494 vagas de estacionamento e 34 caixas de atendimento. O Stok Center Tramandaí localiza-se na avenida Fernandes Bastos, 5305, e funciona diariamente das 7h às 22h.

Na inauguração, foi realizada a doação de 500 cestas básicas para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social do município para serem distribuídas às famílias em situação de vulnerabilidade. Além disso, o Stok Center realiza a campanha Troco Solidário.

Um diferencial do Stok Center é o clube de vantagens, um programa de descontos exclusivos que, por meio de um cadastro simples e gratuito, oferece aos clientes centenas de ofertas diariamente. Para fazer o cadastro, basta baixar o aplicativo Clube Stok Center (disponível para Android e iOS) ou acessar o site stokcenter.com.br/clube. Depois, é só o cliente informar seu CPF no caixa ao passar as compras para ganhar os descontos.

Outra facilidade é o serviço de compras online, através do site stokonline.com.br ou aplicativo Stok Online.

