O Brasil criou 278 mil empregos com carteira assinada em setembro, informou nesta quarta-feira (26) o Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

No período, houve 1,92 milhão de contratações e 1,64 milhão de demissões. No mesmo mês do ano passado, foram gerados 330 mil novos empregos formais no País. Os dados fazem parte do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados).

De acordo com o Ministério do Trabalho, 2,14 milhões de vagas formais de emprego foram criadas no País de janeiro a setembro. O número representa um recuo na comparação com o mesmo período de 2021, quando foram criadas 2,5 milhões de vagas.

No fim do mês passado, o Brasil tinha saldo de 42,82 milhões de empregos com carteira assinada. O resultado representa aumento na comparação com agosto deste ano (42,54 milhões) e com setembro de 2021 (40,4 milhões).

Os dados divulgados pelo governo federal também revelam que foram abertas vagas em todas as regiões do País no mês passado. O salário médio de admissão foi de R$ 1.931,13 em setembro, o que representa uma queda real (descontada a inflação) de R$ 12,47 em relação a agosto (R$ 1.943,60).

Na comparação com setembro de 2021, porém, houve aumento no salário médio de admissão. Naquele mês, o valor foi de R$ 1.923,89.