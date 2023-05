Geral Streaming: 4 filmes surpreendentes escondidos na Amazon Prime Video

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

(Foto: Reprodução)

Um caso comum nas plataformas de streaming é ter tanta opção que algumas acabam esquecidas ou com pouca visibilidade. Na Amazon Prime Video não é diferente, mas vamos dar uma mãozinha e destacar algumas produções que podem ser interessantes para o assinante. Confira a seguir, dicas de quatro filmes para aproveitar a qualquer momento.

– Bunny Drop – Surpresas da Vida: Daikichi, um jovem solteiro de 27 anos, retorna para a casa de sua família para acompanhar o funeral de seu avô. Durante a cerimônia, ele descobre que o homem teve uma filha fora do casamento, uma garota de seis anos. Para seu espanto e indignação, o restante da família vê a menina como um problema e pensa em enviá-la para a adoção, mas Daikichi decide assumir a responsabilidade de criá-la.

– Jornada da Vida: Dirigido por Philippe Godeau, o filme é protagonizado por Omar Sy, que interpreta um ator de sucesso, Seydou, em viagem à África para divulgar seu novo livro. Ele ainda não sabe, mas tem um fã muito determinado a conhecê-lo, que empreende uma longa viagem, sozinho e escondido da família, para conhecer seu ídolo. Ele é Yao (Lionel Louis Basse), um garotinho que fará Seydou se redescobrir e rever valores.

– Pastel de Hipoteca de Manzana: Filme mostra a batalha diária de Ângela, que é uma mãe solteira que tem de se desdobrar para sustentar os três filhos. Sua vida fica pior quando lhe dão poucos dias para pagar sua hipoteca. Ela tentará fazer 100 bolos para conseguir o dinheiro, mas terá que aceitar a ajuda da vizinhança.

– Tio Frank: Dirigido por Alan Ball, filme se passa no ano de 1973, e começa com uma reunião de família. Todos interagindo, apenas Frank (Paul Bettany) está isolado, em um canto. Quem se aproxima dele e começa a conversar sobre seus objetivos na vida é Beth (Sophia Lillis), sua jovem sobrinha. Tempos mais tarde, a garota parte de sua cidadezinha rumo a Nova York para fazer faculdade, a mesma em que seu tio leciona. Começa assim um período de descobertas. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

