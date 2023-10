Grêmio Suárez atinge 20 gols com a camisa do Grêmio, mas não alcança bonificação

Por Redação O Sul | 3 de outubro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Uruguaio precisa marcar mais cinco gols para atingir a primeira meta estipulada em contrato Foto: Lucas Uebel/Grêmio Uruguaio precisa marcar mais cinco gols para atingir a primeira meta estipulada em contrato (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O centroavante Luis Suárez atingiu uma marca importante com a camisa do Grêmio na última partida, quando anotou o gol gremista no empate com o Fortaleza, pelo Brasileirão. Na Arena Castelão, o astro uruguaio fez o 20º gol pelo clube gaúcho, mesmo número das duas passagens pelo Nacional, no início da carreira e no segundo semestre de 2022.

Mesmo assim, o camisa 9 ainda não atingiu o estipulado para as bonificações contratuais que podem chegar a um valor aproximado de R$ 2,5 milhões.

No início da temporada, a existência de metas estipuladas no contrato de Luisito com um bônus definido se tornaram públicas. A contagem não incluía alguns jogos. A Recopa Gaúcha e partidas válidas pelo Campeonato Gaúcho, à exceção do clássico Gre-Nal. A exclusão destes compromissos, inclusive, foi um pedido de Suárez.

Com isso, os gols marcados em Copa do Brasil e Brasileirão são válidos para o prêmio previsto. Com os gols contados nestas competições, Suárez acumula 10 gols. Os três gols diante do São Luiz, na estreia, e sete marcados no estadual não contam.

A primeira meta para Suárez são 15 gols marcados. Faltam, portanto, cinco gols para o uruguaio atingir o objetivo. Suárez é o artilheiro gremista na temporada de 2023, com 20 gols, e também o líder de assistências do Tricolor, com 12 passes para gols

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/suarez-atinge-20-gols-com-a-camisa-do-gremio-mas-nao-alcanca-bonificacao/

Suárez atinge 20 gols com a camisa do Grêmio, mas não alcança bonificação

2023-10-03