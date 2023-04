Grêmio Suárez e Carballo não viajam a Natal com o Grêmio e estão fora da partida contra o ABC pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 12 de abril de 2023

O motivo seria preservá-los por conta do desgaste físico Foto: Lucas Uebel/Grêmio O motivo seria preservá-los por conta do desgaste físico (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Para a primeira partida da terceira fase da Copa do Brasil, o Grêmio não terá Suárez e Carballo. O que acontece é que os uruguaios serão preservados por conta do desgaste físico. A lista de relacionados ainda não foi divulgada e a delegação deve chegar em Natal ainda nesta quarta-feira (12).

Outro motivo seria a estreia no Campeonato Brasileiro no domingo (16) contra o Santos, em Caxias do Sul. Para esta partida, o grupo tricolor terá que ir de ônibus para a abertura do campeonato nacional.

O camisa 9 esteve em campo nos últimos cinco jogos sendo que atuou em todos os minutos das semifinais e finais do Gauchão. Para substituir Suárez, o Grêmio começa a ter um quebra-cabeça. Diego Souza, que seria o primeiro abaixo do uruguaio, passou por artroscopia no joelho e não deve mais atuar profissionalmente.

André Henrique, recém contratado, pode ser uma alternativa. No banco, Galdino pode ser improvisado novamente. A escalação do Tricolor será mantida em segredo até minutos antes do jogo começar. O técnico Renato Portaluppi comanda o último trabalho com os portões fechados na Arena das Dunas.

2023-04-12