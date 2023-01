Grêmio Suárez faz Hat-Trick em 37 minutos e entra para a história do Grêmio

Por Redação O Sul | 18 de janeiro de 2023

Uruguaio se tornou maior artilheiro da Recopa Gaúcha Foto: Lucas Uebel/Grêmio Uruguaio se tornou maior artilheiro da Recopa Gaúcha. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Após a Série B em 2022, o clube gaúcho estreou, na terça-feira (17), sendo campeão e viu o seu centroavante marcar três gols em 37 minutos. Com isso, se tornou o maior artilheiro da Recopa Gaúcha.

Antes mesmo dos cinco minutos, Suárez já estava marcando o seu primeiro gol para os 49.614 torcedores presentes na Arena. Com o “Hat-Trick”, o camisa 9 entrou para a história com a camisa tricolor, como aqueles jogadores que marcaram três vezes em uma partida com a camisa do Grêmio. Diego Souza, também já assinalou três gols em uma mesma partida, contra o Guarani, em 2022.

Veja abaixo os últimos seis Hat-Tricks do Grêmio

Luis Suarez – Grêmio 4 x 1 São Luiz

Diego Souza – Grêmio 3 x 1 Guarani

Diego Souza – Grêmio 6 x 1 Ayacucho

Everton Cebolinha – Chapecoense 3 x 6 Grêmio

Lucas Barrios – Grêmio 4 x 1 Guaraní-PAR

Hernán Barcos – Grêmio 3 x 0 Juventude

