Grêmio Suárez mais uma vez decide e garante três pontos para o Grêmio; em três jogos, cinco gols

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











O gol foi marcado as 44 minutos do segundo tempo Foto: Lucas Uebel/Grêmio O gol foi marcado as 44 minutos do segundo tempo (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Desde a sua chegada, Luis Súarez, em três partidas, marcou cinco vezes. Na quarta-feira (25), em jogo truncado, o centroavante foi decisivo e garantiu mais uma vez a vitória pro Tricolor. O gol foi marcado as 44 minutos do segundo tempo.

Na zona mista da Arena do Grêmio, o camisa 9 comentou sobre a partida e comemorou os 100% de aproveitamento até então no estadual. Suárez ainda falou que viu o Brasil estar recuado, fazer muitas faltas e muitas catimbas.

“É sempre muito difícil, todas as partidas. O rival vem jogar a partida do ano, mas temos que enfrentá-los como fizemos hoje”, disse o uruguaio.

Adversário

O goleiro do Brasil de Pelotas, Marcelo Pitol, que discutiu com o centroavante no final do primeiro tempo, elogiou o camisa 9 ao final da partida em entrevista.

“O bicho é bom mesmo. Temos que dar mérito a ele também. Está aí para fazer isso. Não queria que fosse hoje”, disse o goleiro.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/suarez-mais-uma-vez-decide-e-garante-tres-pontos-para-o-gremio-em-tres-jogos-cinco-gols/

Suárez mais uma vez decide e garante três pontos para o Grêmio; em três jogos, cinco gols