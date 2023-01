Inter Mário Fernandes volta a campo depois de oito meses, mas falha em gol do Avenida

Por Redação O Sul | 26 de janeiro de 2023

Mário tinha jogado pela última vez em 21 de maio de 2022. Foto: Ricardo Duarte/Inter Mário tinha jogado pela última vez em 21 de maio de 2022. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

Após oito meses, o lateral-direito Mário Fernandes foi titular em uma partida oficial. O jogador foi escolhido para jogar contra o Avenida, no empate, por 1 a 1, nos Eucaliptos, em Santa Cruz do Sul. O objetivo é ganhar ritmo e conquistar espaço no time titular de Mano Menezes.

Apesar da estreia, Mário não teve uma boa primeira partida. O lateral falhou no gol do Avenida, o jogador subiu no tempo errado deixando Micael livre para dar assistência para Carlos Henrique abrir o placar. Mano Menezes não culpou o lateral pelo gol sofrido.

“Temos que colocar todos os jogadores. Precisamos dar ritmo. Eles têm qualidade. Ele fez um bom jogo. Não passou pelo Mário”, disse o técnico.

No segundo tempo, o time do Inter melhorou. Mário Fernandes também subiu de produção e jogou até os 24 minutos da etapa final, quando foi substituído por Bustos. Mário tinha jogado pela última vez em 21 de maio de 2022, pelo CSKA, na vitória em cima do Rostov, por 4 a 0.

