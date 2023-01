Grêmio Após estar regularizado, Cristaldo estreia no Grêmio

26 de janeiro de 2023

Meia foi relacionado pela primeira vez e entrou no início do segundo tempo

Após muita burocracia, o meia Franco Cristaldo estreou pelo Grêmio. O jogador já vinha sendo bastante elogiado nos treinamentos. Agora, estreando oficialmente, o meia recebeu elogios do técnico Renato Portaluppi e o treinador disse que é difícil encontrar um jogador com as características que tem Cristaldo.

No campo, em segundos, o camisa 19 já mostrou para que veio. Ele recebeu a bola na grande área, girou e finalizou com muito perigo, quase marcando o primeiro gol do Grêmio. Em outro lance, o meia tentou buscar o passe para o gol, sempre tentando deixar os jogadores do ataque de frente para o gol.

Renato rasgou elogios para o jogador e destacou que o meia é inteligente em suas jogadas e lembrou que estava há tempos sem jogar pela demora do Huracán.

“É um jogador inteligente, está há bastante tempo sem jogar e teve problema de documentação. Vai agregar muito ao grupo. Vamos soltando aos poucos para mostrar as qualidades. Hoje em dia é difícil achar um meia como ele. O Grêmio fez uma grande contratação”, disse Renato.

Na próxima rodada do Campeonato Gaúcho, o Grêmio deve revesar a equipe. A ideia é não usar todos os titulares, rodar a equipe. Pode ser uma chance para Cristaldo aproveitar e ganhar mais minutagem na equipe de Renato.

