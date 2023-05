O Grêmio embarcou para São Paulo nesta terça-feira (09). Um desfalque importante notado no embarque do elenco gremista foi a ausência de Luis Suárez. A partida acontece nesta quarta-feira (10) contra o Palmeiras, no Allianz Parque.

No entanto, as novidades são os retornos dos volantes Carballo e Villasanti, ambos recuperados de lesão. O goleiro Adriel é outro que viajou com a delegação. Por outro lado, Pepê ficou em Porto Alegre também.

O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, teve apenas dois treinamentos para decidir a equipe que entrará em campo contra o Palmeiras. Nos dois trabalhos, Carballo e Villasanti treinaram normalmente e ficam à disposição. Apesar disso ambos não devem jogar os 90 minutos.

Confira a lista de relacionados Goleiros: Adriel e Gabriel Grando