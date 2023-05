Rio Grande do Sul Memorial do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul inaugura novas instalações

Por Redação O Sul | 9 de maio de 2023

Espaço ampliado permitiu também aumento do acervo em exposição Foto: Ascom TRE-RS Foto: Ascom TRE-RS

O novo Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki ampliou seu espaço de exposição, o que permitiu aumentar o acervo que conta a história das eleições no Brasil e especialmente no Rio Grande do Sul.

Além de documentos raros e fotos históricas, o acervo do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) exibe urnas antigas de lona e outros instrumentos curiosos utilizados nos processos eleitorais de décadas passadas. Também estão expostos dois modelos de urna eletrônica. O primeiro modelo, de 1996, e o modelo mais recente, de 2020.

Com a ampliação das instalações foi possível resgatar acervos que não estavam em exposição por falta de espaço adequado e agora puderam vir a público com as devidas condições de preservação de acordo com critérios técnicos, após contratação de empresa especializada em museologia.

Este reforço de peças históricas consolida o papel do Memorial da Justiça Eleitoral Ministro Teori Albino Zavascki como principal espaço de preservação da memória da Justiça Eleitoral no Rio Grande do Sul e um dos mais importantes do país.

O novo Memorial será inaugurado nesta terça-feira às 17h no prédio do TRE-RS localizado na Rua Duque de Caxias 350, no Centro Histórico de Porto Alegre.

2023-05-09