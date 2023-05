Rio Grande do Sul Votação do reajuste de subsídios de carreiras da Justiça do Rio Grande do Sul é adiada

9 de maio de 2023

Em reunião de lideranças das bancadas da ALRS, deputados decidiram transferir análise para a próxima terça-feira Foto: Rodrigo Rodrigues/Presidência ALRS Em reunião de lideranças das bancadas da ALRS, deputados decidiram transferir análise para a próxima terça-feira Foto: Rodrigo Rodrigues/Presidência ALRS

Foram adiadas, para a próxima terça-feira (16), as votações das quatro propostas sobre o reajuste dos subsídios de integrantes da cúpula da Justiça do Rio Grande do Sul. A decisão do adiamento, tomada de forma unânime entre os líderes das bancadas na Assembleia Legislativa, saiu em reunião nesta terça-feira (09).

Entre as razões para a prorrogação, a presidente da Assembleia em exercício, deputada Delegada Nadine (PSDB) destacou as ausências de parlamentares e o tempo para amadurecimento das discussões. “Se entendeu, por cautela, adiar para a semana que vem”, disse.

De origem do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e do Tribunal de Contas do Estado, as propostas tiveram pareceres favoráveis aprovados na Comissão de Constituição e Justiça em abril e não passaram em outras comissões, por acordo entre os líderes.

A polêmica, no entanto, deve girar em torno da automaticidade que, caso seja aprovada, retira a necessidade de aprovação do Legislativo para os próximos aumentos, que ocorrerão de forma automática, vinculados à elevação dos salários dos ministros do STF (Supremo Tribunal Federal). Há em aberto uma emenda para a retirada da automaticidade, a ser apresentada na próxima sessão deliberativa.

A pauta de votações é composta por quatro projetos de lei que tratam do reajuste do subsídio de integrantes do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Tribunal de Contas do Estado.

As matérias tiveram pareceres favoráveis aprovados na Comissão de Constituição e Justiça nas reuniões de 18 e 25 de abril. A expectativa é que os líderes apresentem, em plenário, emenda para suprimir a automaticidade do reajuste prevista nos projetos.

