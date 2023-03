Grêmio Suárez terá sua primeira decisão com a camisa do Grêmio pela Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de março de 2023

O astro uruguaio já soma oito gols na temporada Foto: Lucas Uebel/Grêmio O astro uruguaio já soma oito gols na temporada (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Suárez, a principal contratação do Grêmio na temporada, terá sua primeira decisão com a camisa tricolor. O camisa 9 volta ao estádio Mané Garrincha pela terceira vez em sua carreira. A presença da estrela mundial está mobilizando torcedores na região da partida.

Na temporada de 2021, o uruguaio defendeu a seleção do Uruguai por duas vezes na Copa América. Na primeira vez, acabou com resultado negativo, perdendo para Argentina por 1 a 0, pela fase de grupos. Após isso, empatou em 0 a 0 com a Colômbia e viu a seleção ser eliminada.

Nesta quarta-feira (1°), será a primeira partida fora do Rio Grande do Sul do camisa 9 e em um jogo eliminatório. Outro fato importante da partida é que será o primeiro jogo do ano que vale para Suárez ganhar o bônus contratual por número de gols. Na temporada, o uruguaio já soma oito gols, mas o centroavante não quis o bônus no Campeonato Gaúcho. O bônus vale apenas no Grenal e nas demais competições.

Suárez e torcedores

Além da presença do Grêmio em Brasília, Suárez segue arrastando torcedores para onde vai o clube gaúcho. Assim como nos jogos do Gauchão, cerca de 50 torcedores esperavam a delegação gremista chegar no hotel para chamar o jogador.

https://www.osul.com.br/suarez-tera-sua-primeira-decisao-com-a-camisa-do-gremio-pela-copa-do-brasil/

Suárez terá sua primeira decisão com a camisa do Grêmio pela Copa do Brasil