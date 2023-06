Brasil Subscritores activos no Instagram: nove razões para os reservar no You to Subs

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Foto: Divulgação

Acho que a sua cabeça já está a ferver de tanto procurar informações sobre como promover uma conta no Instagram. Não vamos escrever uma longa introdução. Vamos simplesmente fornecer-lhe informações sobre um serviço que merece definitivamente a sua atenção, e poderá decidir o que precisa.

1. Qualidade do público

O Instagram analisa o factor comportamental e calcula facilmente os bots, pelo que todos os subscritores do You to Subs são pessoas reais com páginas pessoais. As contas dos artistas são cuidadosamente analisadas, 100% excluem bots e seguidores em massa, os seguintes indicadores são tidos em conta: a idade da conta (mínimo 3 meses), a presença de fotos reais (mínimo 15), a presença de subscritores (mínimo 40), bem como o número de subscrições (não mais de 600).

2. Segurança

Com You to Subs não corre o risco de ser banido ou shadow-banned. Tudo foi pensado até ao mais ínfimo pormenor. Cada um dos seus subscritores mostrará uma actividade semelhante à dos subscritores “reais”. Os algoritmos do Instagram determinam-no como actividade orgânica na sua conta, começam a propor as suas publicações no feed de recomendações e a movê-las para os tops.

3. Subscrição

O You to Subs fornece um público ao vivo da sua região que subscreve a conta e está activo na mesma.

Por outras palavras, todos os likes, comentários e visualizações de histórias dos seus subscritores são-lhe atribuídos. Pode ver a actividade de cada artista na sua conta pessoal e dispensá-los se não estiverem suficientemente activos..

4. Visualizações das histórias e reels

A visualização das histórias e dos reels está mesmo incluída no pacote mínimo de actividade. Nenhum outro serviço, para além do Youtusabs, oferece aos subscritores a visualização dos seus relatos.

5. Ausência de cruzamentos maliciosos

Há muito que o Instagram compilou uma lista de sites de “cliques” que registam um padrão de comportamento: entrar, fazer like, sair.

Esta actividade não é útil, apenas prejudica a sua conta. Por esta razão, o You to Subs foi o mais longe possível do trabalho através do sítio. Todas as acções na sua página são realizadas sem qualquer clique no site. Os subscritores vão ao seu perfil do Instagram, visualizam as suas publicações e o seu feed. Eles vêem o seu post – “like” e comentam.

6. Sistematicidade

O esquema de cooperação oferecido pelo You to Subs implica visitas sistemáticas à página do cliente. Este comportamento parece natural, pois é assim que se comportam os utilizadores que subscrevem a conta.

Por conseguinte, o período mínimo durante o qual pode encomendar subscritores é de 10 dias. Todos os dias, cada assinante entrará no seu perfil e estará activo em novas publicações.

7. Simplicidade de uso

A utilização do serviço é simples. Só precisa de efectuar 3 passos simples:

– especificar o número de subscritores;

– especificar a actividade pretendida;

– obter o resultado.

8. Preço

You to Subs oferece um preço muito vantajoso para os assinantes LIVE, que não encontrará em nenhum outro serviço.

1 assinante activo, que verá todas as histórias\reels e colocará like em cada publicação, custa apenas 0,02 dólares por dia.

9. Resultado

Ao assinar um contrato com You to Subs, tem a garantia de obter um verdadeiro impulso nas estatísticas da sua conta. A sua conta tornar-se-á ainda mais atraente para os anunciantes ou compradores. Se for um bloguista, o aumento das taxas de publicidade no seu perfil recuperará facilmente o investimento em subscritores. E se estiver a promover a sua loja, o feedback positivo deixado pelos seus clientes ajudará a aumentar a credibilidade da sua empresa e a impulsionar as suas vendas para o próximo nível!

2023-06-12