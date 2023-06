O volante do Inter Aránguiz desfalcou o time na vitória sobre o Vasco da Gama neste domingo (11) pelo Campeonato Brasileiro. O jogador sentiu um desconforto muscular na coxa direita. Segundo o técnico Mano Menezes não existe atraso na recuperação do atleta.

O problema com Aránguiz foi informado perto do horário da partida. O volante acusou dores na perna direita após a última atividade antes do jogo. Ele será reavaliado durante a pausa da data Fifa.

Para Mano Menezes, não existe problema em acontecer este tipo de reclamação. Segundo o treinador, o que aconteceu faz parte de um processo de recuperação.

“Eu vejo o que está acontecendo com o Aránguiz dentro do processo normal de recuperação. Ninguém passa um tempo tão grande sem ter pequenos percalços. Às vezes uma contratura, um desconforto. Temos que avançar com esse cuidado. Não temos atraso significativo nenhum. Já estávamos preparados para utilização dele com esse cuidado que nós temos que ter”, disse Mano Menezes.