Inter Substituindo Keiller, John faz boa partida e salva o Inter contra o Metropolitanos

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Compartilhe esta notícia:











Goleiro fez milagre e salvou o Inter de um possível empate Foto: Ricardo Duarte/Inter Goleiro fez milagre e salvou o Inter de um possível empate (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O técnico do Inter, Mano Menezes, surpreendeu nesta quinta-feira (25) e mudou o goleiro titular. Na partida contra o Metropolitanos, substituiu Keiller e escalou John. O goleiro fez boa partida e salvou o Inter de tomar o gol de empate.

Aos 26 do segundo tempo, Vargas cruzou e Gómez finalizou de dentro da pequena área. John evitou o gol do adversário com uma defesa de letra e ainda ganhou elogios do treinador.

“Já vimos muita coisa no futebol, mas defesa de letra foi a primeira vez. Venho trabalhando bem. Hoje, fui coroado. É fruto do nosso trabalho. Precisávamos ganhar e ganhamos. É isso que importante. Agora, é dar sequência”, diz Mano Menezes.

Com o resultado, o Inter chega aos oito pontos e está em primeiro lugar no Grupo B da Libertadores. Na próxima rodada, o time de Mano vai a Montevidéu enfrentar o Nacional. O confronto direto será no dia 7 de junho no Estádio Parque Central.

Veja a defesa

Boa noite, torcida colorada! 😴 Durmam na segurança de quem viu o seu goleiro salvar o time com um milagre 𝗗𝗘 𝗟𝗘𝗧𝗥𝗔! 😅🔝 📽️ @LibertadoresBR pic.twitter.com/guIcnkeeE9 — Sport Club Internacional (@SCInternacional) May 26, 2023

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/substituindo-keiller-john-faz-boa-partida-e-salva-o-inter-contra-o-metropolitanos/

Substituindo Keiller, John faz boa partida e salva o Inter contra o Metropolitanos

2023-05-26