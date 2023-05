Política Lula conversa com Putin por telefone e recusa convite para visitar a Rússia

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse, nesta sexta-feira (26), que conversou com o presidente russo Vladimir Putin por telefone, mas recusou um convite para visitar a Rússia. A conversa ocorre dias após a viagem de Lula ao G7 onde também não se reuniu com o presidente ucraniano Volodmir Zelenski.

“Conversei agora por telefone com o presidente da Rússia, Vladimir Putin”, escreveu no Twitter. “Agradeci a um convite para ir ao Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, e respondi que não posso ir a Rússia nesse momento, mas reiterei a disposição do Brasil, junto com a Índia, Indonésia e China, de conversar com ambos os lados do conflito em busca da paz.”

Interlocução

O presidente brasileiro tem falado em diversos fóruns e visitas internacionais que deseja ser um interlocutor pela paz entre Rússia e Ucrânia, que estão em guerra desde fevereiro do ano passado.

O petista também tem dito que não pode visitar nenhum dos dois países enquanto não houver uma trégua no conflito.

Na quinta-feira (25), Lula afirmou, também pelas redes sociais, ter conversado com o mandatário chinês Xi Jiping por telefone, ocasião em que também trataram do assunto da guerra.

“Falamos sobre a conjuntura global, a necessidade da paz na Ucrânia, a participação dos nossos países na cúpula dos BRICS em agosto. E sobre nossa parceria estratégica em âmbito bilateral”, escreveu Lula nesta quinta.

Desencontro com Zelensky

Neste fim de semana, o presidente brasileiro participou do G7, no Japão, na condição de convidado. Na ocasião, ele condenou a violação da integridade do território ucraniano.

O presidente da Ucrânica, Volodymyr Zelensky, chegou a pedir uma reunião bilateral com Lula durante o G7, mas, segundo o governo brasileiro, o encontro não aconteceu por incompatibilidade de agendas.

Em 2 de março, Lula conversou por videoconferência com o Zelensky e foi convidado para visitar o país do leste europeu. Na ocasião, Lula disse que o Brasil gostaria de integrar o grupo de países que negociam a paz.

“Reafirmei o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo. A guerra não pode interessar a ninguém”, escreveu Lula.

