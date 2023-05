Grêmio Grêmio vence clássico Grenal e soma três pontos no Brasileiro feminino

Por Redação O Sul | 26 de maio de 2023

Tricolor soma 19 pontos e entra na zona de classificação, dependendo de outros resultados Foto: Morgana Schuh/Grêmio Tricolor soma 19 pontos e entra na zona de classificação, dependendo de outros resultados (Foto: Morgana Schuh/Grêmio) Foto: Morgana Schuh/Grêmio

As Gurias Gremistas, na noite de quinta-feira (25), vencerem o Inter pelo placar de 1 a 0. O gol foi marcado por Raquel Fernandes, no primeiro tempo. A partida, válida pela 13ª rodada do Brasileiro Feminino A1, foi disputada no CT Hélio Dourado. Com o resultado, o Grêmio soma 19 pontos e entra na zona de classificação, dependendo de outros resultados.

Em campo, o técnico Felipe Endres escalou uma equipe com três zagueiras e contou com o retorno da atacante Caty, utilizada como volante, que cumpriu suspensão na última partida. A principal mudança ficou no ataque, que teve as atacantes Raquel Fernandes e Cássia.

O Grêmio passou e buscou pressionar as adversárias. Aos 21 do primeiro tempo, Caty cobrou falta no travessão. No rebote, Raquel Fernandes não desperdiçou e balançou as redes.

O próximo desafio das Gurias Gremistas é no dia 5 de junho, diante do Palmeiras, fora de casa. As Gurias Coloradas estão na quinta colocação com 25 pontos.

