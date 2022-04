Os dois grupos têm sugerido ao Palácio do Planalto nomes para substituir a indicação do economista Adriano Pires, que desistiu na segunda-feira do posto.

Os dois grupos têm sugerido ao Palácio do Planalto nomes para substituir a indicação do economista Adriano Pires, que desistiu na segunda-feira do posto. (Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil