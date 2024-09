Política Sucessões nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado podem alterar a Esplanada dos Ministérios

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











A expectativa no Palácio do Planalto é de que, no início do próximo ano, Lula altere a equipe ministerial para tentar garantir a governabilidade. Na foto, o Congresso Nacional Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil A expectativa no Palácio do Planalto é de que, no início do próximo ano, Lula altere a equipe ministerial para tentar garantir a governabilidade. Na foto, o Congresso. (Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As sucessões nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado devem pressionar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva a fazer alterações na Esplanada dos Ministérios.

A expectativa no Palácio do Planalto é de que, no início do próximo ano, o presidente altere a equipe ministerial para tentar garantir a governabilidade. As mudanças devem incluir o aumento dos espaços do Republicanos e do União Brasil. Os partidos despontam como favoritos para assumir as duas Casas legislativas.

No caso do Republicanos, o presidente avalia duas possibilidades. A primeira seria acomodar em um posto ministerial um indicado do presidente nacional do partido, Marcos Pereira.

Pereira desistiu de se candidatar à Câmara dos Deputados para viabilizar a candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB), que conta com o apoio do PT e do PL para a sucessão de Arthur Lira (PP-AL).

A segunda seria nomear a senadora Teresa Leitão (PT-PE) para o primeiro escalão. O suplente da parlamentar é Silvio Costa (Republicanos-PE), que assumiria o posto de senador, aumentando a bancada da sigla.

Costa é próximo a Lula, foi vice-líder do governo de Dilma Rousseff e é pai do ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.

Já em relação ao União Brasil, do senador Davi Alcolumbre (AP), o presidente já foi aconselhado a acomodar o deputado federal Elmar Nascimento (BA) como uma espécie de “prêmio de consolação”.

Elmar tem resistido a desistir da disputa à sucessão na Câmara dos Deputados. No passado, o nome dele chegou a ser sugerido para um posto ministerial, mas o presidente resistiu.

Agora, dizem assessores do governo, uma indicação dele poderia tanto garantir a vitória de Motta, candidato de Lula na Câmara dos Deputados, como fazer um aceno a Alcolumbre, favorito na sucessão ao Senado.

Segundo informações divulgadas pela CNN, Elmar já teria acenado simpatia por uma vaga no TCU (Tribunal de Contas da União), outra alternativa para forçar a sua desistência.

Além das duas siglas, Lula avalia um convite ao atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Seria uma forma, dizem assessores do governo, de mantê-lo em evidência até as eleições em Minas Gerais.

Lula tem defendido que Pacheco saia candidato ao governo mineiro com o apoio do governo federal. No caso de Lira, a chance de o presidente da Câmara dos Deputados assumir um cargo ministerial é remota.

Lira quer ser candidato a senador em 2026 por Alagoas. Ele deve disputar pelo campo da direita, já que Lula deve apoiar a reeleição do senador Renan Calheiros (MDB-AL).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/sucessoes-nas-presidencias-da-camara-dos-deputados-e-do-senado-podem-alterar-a-esplanada-dos-ministerios/

Sucessões nas presidências da Câmara dos Deputados e do Senado podem alterar a Esplanada dos Ministérios

2024-09-05