Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Rebecca Cheptegei, de 33 anos, disputou a Olimpíada de Paris Foto: Reprodução/Redes sociais Rebecca Cheptegei, de 33 anos, disputou a Olimpíada de Paris. (Foto: Reprodução/Redes sociais) Foto: Reprodução/Redes sociais

A maratonista ugandense Rebecca Cheptegei, que competiu na Olimpíada de Paris, morreu nesta quinta-feira (5) após ter o seu corpo incendiado pelo namorado. A informação foi confirmada pela Federação de Atletismo de Uganda.

“Estamos profundamente tristes em anunciar o falecimento da nossa atleta Rebecca Cheptegei, que, tragicamente, foi vítima de violência doméstica”, afirmou a entidade. “Como federação, condenamos tais atos e pedimos justiça. Que sua alma descanse em paz”, prosseguiu a entidade.

Cheptegei, de 33 anos, morava no Quênia e estava hospitalizada em estado grave após sofrer queimaduras em 75% do corpo. O ataque aconteceu no último domingo (1º) em sua casa no Condado de Trans-Nzoia.

Segundo a polícia local, a atleta foi encharcada com gasolina pelo namorado, Dickson Ndiema, que invadiu sua casa com um galão com o combustível e ateou fogo nela após um suposto desentendimento sobre um lote de terra. A atleta sofreu falência múltipla de órgãos na noite de quarta-feira (4).

O criminoso, que também teve queimaduras, está sendo tratado, sob custódia, em um hospital na cidade de Eldoret.

