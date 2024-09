Mundo Putin diz que Brasil, China e Índia poderiam mediar negociações de paz entre Rússia e Ucrânia

Por Redação O Sul | 5 de setembro de 2024

Putin discursou no Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok, na Rússia

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou nesta quinta-feira (5) que o Brasil, a China e a Índia poderiam atuar como mediadores em possíveis negociações de paz na guerra contra a Ucrânia. A Rússia invadiu o país vizinho em 24 de fevereiro de 2022.

Em discurso no Fórum Econômico Oriental, em Vladivostok, Putin sugeriu que um acordo preliminar alcançado entre negociadores russos e ucranianos nas primeiras semanas da guerra, em discussões em Istambul, na Turquia, que nunca foi implementado, poderia servir de base para as novas negociações.

O presidente disse ainda que a Rússia nunca recusou negociações de paz com a Ucrânia. Em agosto, o governo russo anunciou que colocaria as negociações de paz “em uma longa pausa” depois de os ucranianos terem lançado uma incursão surpresa na região de Kursk, na Rússia.

“Com as ações terroristas na área de Kursk, a Ucrânia, no mínimo, colocou as negociações de paz em pausa por um longo tempo”, disse o enviado especial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Rodion Miroshnik, em uma coletiva de imprensa no dia 14 do mês passado.

Miroshnik afirmou que acredita que a incursão da Ucrânia foi feita “deliberadamente” para paralisar as negociações.

