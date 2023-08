Esporte Suécia vence a Austrália por 2 a 0 e conquista o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 19 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Placar de 2 a 0 deu às suecas o quarto terceiro lugar em copas Foto: Reprodução Placar de 2 a 0 deu às suecas o quarto terceiro lugar em copas. (foto: reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Suécia é a terceira colocada da Copa do Mundo Feminina 2023. Com gols de Rolfo, de pênalti, e Asllani, a seleção europeia venceu neste sábado (19) a Austrália por 2 a 0, em Brisbane, e repete a mesma posição conquistada em 1991, 2011 e 2019. Por outro lado, as Matildas, uma das anfitriãs do torneio, não deixaram de fazer história na competição. Pela primeira vez, a equipe da Oceania termina entre as quatro melhores.

O jogo

O primeiro tempo foi marcado pelo equilíbrio. A Suécia tentava controlar as ações de jogo e te pressionava a Austrália em seu campo ofensivo. A seleção da casa começou a aproveitar os contra-ataques e criar jogadas principalmente com Sam Keer e Steph Catley. As australianas quase abriram o placar aos 23 minutos com um belo chute de Hayley Raso, defendido por Musovic.

Quando a Austrália vivia o seu melhor momento do jogo, Hunt derrubou Blackstenius na grande área. Após checagem do VAR, a árbitra Cheryl Foster confirmou o pênalti. Com muita tranquilidade Rolfo bateu no canto esquerdo da goleira Arnold e abriu o placar. Terceiro gol da jogadora do Barcelona na Copa do Mundo Feminina. Este foi o vigésimo gol de pênalti na competição. A Suécia teve pelo menos mais duas oportunidades de ampliar o placar, mas o primeiro tempo terminou mesmo 1 a 0.

No segundo tempo, o panorama da partida não se alterou. Com a vantagem, a Suécia conseguia construir melhor as jogadas, principalmente com Rolfo, Asllani e Blackstenius. A Austrália tinha muitas dificuldades de sair jogando e começou a utilizar a bola longa, tentando encontrar Sam Keer, mas sem muita efetividade.

Com a seleção da casa deixando espaços, a Suécia ampliou a vantagem. Em um contra-ataque rápido, Blackstenius fez bela jogada do lado esquerdo e cruzou para Asllani bater forte no canto esquerdo da goleira Arnold e fazer 2 a 0 no placar.

A seleção da Oceania tentava diminuir a vantagem sueca e chegou muito perto de marcar o primeiro gol aos 25 minutos da segunda etapa. Após cruzamento na área, Polkinghorne chutou de dentro da pequena área, mas Musovic fez uma grande defesa. As Matildas acabaram cansando na reta final do jogo e não conseguiram diminuir a vantagem sueca que venceu a partida e terminou a Copa do Mundo Feminina 2023 na terceira colocação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/suecia-vence-a-australia-por-2-a-0-e-conquista-o-terceiro-lugar-da-copa-do-mundo-feminina/

Suécia vence a Austrália por 2 a 0 e conquista o terceiro lugar da Copa do Mundo Feminina

2023-08-19