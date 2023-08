Porto Alegre Incêndio atinge apartamento e provoca evacuação de prédio na Zona Norte de Porto Alegre

O trânsito foi bloqueado na rua Sapé com a Avenida do Forte para atendimento da ocorrência Foto: EPTC/Divulgação O trânsito foi bloqueado na rua Sapé com a Avenida do Forte para atendimento da ocorrência. (Foto: EPTC/Divulgação) Foto: EPTC/Divulgação

Um incêndio atingiu um apartamento no último andar de um prédio localizado na rua Sapé, esquina com a Avenida do Forte, no bairro Vila Ipiranga, na Zona Norte de Porto Alegre, no início da manhã deste sábado (19).

O fogo começou por volta das 5h40min. O edifício, de 15 andares, foi evacuado. Os moradores se aglomeraram na calçada. Muitos estavam de pijama. Em torno das 7h, as chamas já haviam sido controladas pelo Corpo de Bombeiros.

Um homem teve queimaduras leves e duas pessoas inalaram fumaça. Os três foram atendidos pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). As causas do incêndio serão investigadas.

O trânsito foi bloqueado na rua Sapé com a Avenida do Forte para atendimento da ocorrência. A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação) liberou a passagem de veículos no local por volta das 8h30min.

