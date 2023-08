Esporte Suécia vence os Estados Unidos por 5 a 4 nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











A goleira Musovic foi o grande destaque das europeias, que avançaram para as quartas de final da competição e vão encarar o Japão Foto: Fifa/Twitter Pela primeira vez na história, as norte-americanas são eliminas nas oitavas de final da competição e com o VAR sendo protagonista em momento decisivo.(Foto: Twitter/Fifa) Foto: Fifa/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

No duelo mais aguardado das oitavas de final da Copa do Mundo feminina, a Suécia conseguiu uma difícil vitória contra os Estados Unidos por 5 a 4 nos pênaltis na manhã deste domingo (06). Pela primeira vez na história, as norte-americanas são eliminas nas oitavas de final da competição e com o VAR sendo protagonista em momento decisivo.

A goleira Musovic foi o grande destaque das europeias, que avançaram para as quartas de final da competição e vão encarar o Japão, que é a “sensação” do Mundial até o momento.

O primeiro tempo começou com a seleção sueca sendo um pouco mais ousada, partindo para o ataque logo de cara. Contudo, este ímpeto inicial logo foi cessando. Assim, as europeias passaram a ter dificuldades na construção das jogadas ofensivas e ficaram focadas apenas na defesa.

Os Estados Unidos tiveram mais posse e passou a jogar no campo de ataque. Aos 33, Horan quase abriu o placar com uma bela cabeçada, mas a bola explodiu no travessão e saiu por cima do gol.

Já na segunda etapa, as norte-americanas voltaram a pressionar. Horan tentou balançar as redes novamente, mas viu Musovic brilhar com grande defesa. As atuais campeãs seguiram dominando a partida, mas com poucas chances claras, enquanto as suecas só foram ameaçar nos minutos finais.

A veterana Alex Morgan quase marcou seu primeiro gol na Copa aos 43. Após cruzamento na área, a atacante cabeceou bem, mas Musovic salvou a Suécia novamente. Assim, com o empate sem gols no tempo regulamentar, o partida foi para a prorrogação.

A veterana Rapinoe entrou no tempo extra e ajudou os Estados Unidos a criarem mais boas chances. Porém, as finalizações acabaram sendo ineficazes, indo para fora ou parando em Musovic.

Deste modo, após a persistência do empate, o confronto foi para a decisão por pênaltis. Rapinoe, Sophia Smith e O’Hara perderam suas cobranças. E no pênalti decisivo, Hurtig cobrou, Naeher chegou a defender em dois tempos, mas, após checagem no VAR, ficou claro que a bola entrou e deu a classificação para as suecas.

Próximo jogo da Suécia

Com a classificação, a Suécia vai enfrentar o Japão pelas quartas de final da Copa do Mundo. O grande duelo será na sexta-feira (11), às 4h30 (de Brasília), no Eden Park.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/suecia-vence-os-estados-unidos-por-5-a-4-nos-penaltis-e-vai-as-quartas-de-final-da-copa-do-mundo-feminina/

Suécia vence os Estados Unidos por 5 a 4 nos pênaltis e vai às quartas de final da Copa do Mundo Feminina

2023-08-06