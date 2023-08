Grêmio Zagueiro Kannemann tem proposta para deixar o Grêmio para o futebol argentino

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Segundo as informações, o clube argentino teria oferecido um contrato de dois anos para Kannemann e estaria disposto a pagar a multa de 800 mil dólares do zagueiro Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA Segundo as informações, o clube argentino teria oferecido um contrato de dois anos para Kannemann e estaria disposto a pagar a multa de 800 mil dólares do zagueiro. (Lucas Uebel/Grêmio FBPA) Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Neste sábado (05), o jornalista César Luis Merlo disse que o zagueiro Walter Kannemann, do Grêmio, teria aceitado a oferta do Independiente e poderia estar de saída do tricolor gaúcho, entretanto o zagueiro sinalizou que o Imortal tem até esta segunda-feira (07) para igualar a proposta.

Segundo as informações, o clube argentino teria oferecido um contrato de dois anos para Kannemann e estaria disposto a pagar a multa de 800 mil dólares do zagueiro. Entretanto, o desejo do defensor é seguir no Grêmio por isso disse que o clube tem até segunda-feira para igualar a oferta.

No final da última temporada, Kannemann e o Grêmio chegaram a um acordo por uma renovação até dezembro deste ano. Neste novo acordo o defensor teria pedido para deixar a sua multa rescisória em um valor mais baixo.

Kannemann e a diretoria gremista tinham combinado que só conversariam sobre mais uma renovação de contrato quando a janela fechasse. O desejo do lado do Grêmio é de renovar o contrato da lenda gremista.

Nesta temporada, Kannemann disputou 31 jogos pelo Grêmio e atualmente está se recuperando de uma lesão na mão direita. Na última semana ele passou por uma cirurgia e deve ficar mais algumas semanas de fora da ação.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/zagueiro-kannemann-tem-proposta-para-deixar-o-gremio-para-o-futebol-argentino/

Zagueiro Kannemann tem proposta para deixar o Grêmio para o futebol argentino

2023-08-06