Grêmio Após completar primeira semana de treinos no Grêmio, Luan tem conversa com o técnico Renato Portaluppi

Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Luan (D) vem se mostrando grato especialmente ao técnico Renato Portaluppi, que foi quem deu o aval para a sua volta Foto: Reprodução/Twitter (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

De volta ao Grêmio depois de um longo período no Corinthians, Luan completou a primeira semana de treinos com os demais colegas do Grêmio, resumindo com a palavra “felicidade” o novo momento da carreira aos 30 anos. Ele vem se mostrando grato especialmente ao técnico Renato Portaluppi, que foi quem deu o aval para a sua volta.

Luan, que ainda não tem prazo definido para a sua reestreia, teve um bate-papo com Renato durante o treinamento de sexta-feira (04). No Twitter oficial, o perfil do Grêmio registrou em vídeo um trecho desta conversa no CT Luiz Carvalho.

Voltando a ser mais ativo nas redes sociais, já que havia dado um “tempo” durante os últimos momentos no Corinthians, Luan escreveu um novo recado durante esta sexta-feira em seu Instagram. Com uma imagem em que aparece treinando, ele usou de legenda o seguinte: “Há um tempo para todo propósito, há um tempo para tudo que acontece”.

Luan topou reduzir o seu salário para fechar com o Grêmio e também não se importou em assinar apenas até dezembro neste retorno. As duas situações foram temas da coletiva de imprensa de apresentação no começo da semana.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/apos-completar-primeira-semana-de-treinos-no-gremio-luan-tem-conversa-com-o-tecnico-renato-portaluppi/

Após completar primeira semana de treinos no Grêmio, Luan tem conversa com o técnico Renato Portaluppi

2023-08-06