Por Redação O Sul | 6 de agosto de 2023

Atacante equatoriano (D) chegou a dar um empurrão no gerente esportivo do clube, o ex-jogador Magrão Foto: Reprodução/Twitter Atacante equatoriano chegou a dar um empurrão no gerente esportivo do clube, o ex-jogador Magrão. (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O fim de jogo do Inter, empate em 2 a 2 com o Corinthians, no Beira-Rio, em Porto Alegre, neste sábado (05), foi de clima quente. Após o apito final, Enner Valencia e Luiz Adriano discutiram na saída de campo. O equatoriano também bateu boca com Magrão e chegou a empurrar o gerente esportivo do clube.

A discussão começou após Luiz Adriano falar algo – não identificado – para Enner. O equatoriano não gostou e rebateu o companheiro, e os dois foram para lados opostos. O camisa 13 foi em direção à saída de campo, e Magrão tentou conversar com o jogador. Exaltado, Valencia discutiu também com o dirigente colorado e lhe deu um empurrão.

Contido por membros da comissão técnica do Inter, Enner não ficou com o restante do elenco no gramado. Sempre aos finais de partidas, independentemente do resultado, os atletas permanecem no campo para aplaudir os torcedores. Luiz Adriano colocou panos quentes no episódio na entrevista para a transmissão de TV após o jogo.

Enner e Luiz foram protagonistas do gol de empate do Inter, já nos acréscimos de jogo. O equatoriano deu assistência para gol do camisa 9, aos 53 minutos do segundo tempo. O resultado, porém, mantém a seca de vitórias da equipe.

Sem vencer há seis rodadas no Brasileirão, e sete partidas no geral, o Inter entra na semana decisiva na Libertadores com um elemento a mais. O técnico Eduardo Coudet, em seu quarto jogo desde o retorno, soma dois empates e duas derrotas. O time é 10° colocado no Brasileirão, com 24 pontos.

2023-08-06