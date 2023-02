Brasil Suíça vai restaurar relógio de Dom João 6º que foi vandalizado em invasão ao Congresso

Por Redação O Sul | 12 de fevereiro de 2023

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, disse que recebeu uma ligação da Embaixada da Suíça no Brasil oferecendo o restauro Foto: Reprodução

A ministra da Cultura, Margareth Menezes afirmou que o governo da Suíça se ofereceu para restaurar o relógio do século 17 que veio para o Brasil com Dom João 6º, que estava exposto no Palácio do Planalto e foi gravemente vandalizado nos atos criminosos do dia 8 de janeiro.

Margareth disse que recebeu uma ligação da Embaixada da Suíça no Brasil oferecendo o restauro. Segundo a Embaixada, a iniciativa veio após “os graves acontecimentos do passado 8 de janeiro de 2023 em Brasília, que despertaram uma profunda emoção na Suíça assim como uma forte solidariedade com as instituições e a democracia brasileira”.

Presente francês

O relógio foi um presente da corte francesa ao então imperador do Brasil e Portugal, Dom João 6º. Ele foi desenvolvido por Balthazar Marinot, relojoeiro francês. Existem apenas dois exemplares feitos pelo autor no mundo, o outro está em exposição no Palácio de Versalles, em Paris e tem a metade do tamanho da peça que estava no Planalto.

Ele ficava exposto no terceiro andar do Planalto, próximo ao gabinete do Presidente Lula. O homem que vandalizou o objeto histórico retirou seus ponteiros e uma estátua de netuno que era fixada no relógio. O suspeito da depredação, o mecânico Cláudio Ferreira foi detido em Uberlândia, em Minas Gerais, no dia 23 de janeiro.

O diretor de Curadoria dos Palácios Presidenciais, Rogério Carvalho, estima ser “muito difícil” a restauração do relógio de Balthazar Martinot.

Maiores especialistas

Por meio da Embaixada, o produtor suíço de relógios Audemars Piguet, ofereceu o apoio dos maiores especialistas e artesãos para a restauração da peça. Durante o mês de fevereiro, sem data definida ainda, está prevista uma primeira missão técnica de especialistas suíços sob a direção dos curadores e especialistas brasileiros.

Os detalhes dessa importante cooperação estão sendo definidos entre as partes, já que as características e complexidade do relógio exigem uma cooperação entre especialistas de mais alto nível.

