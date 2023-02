Vitória gremista também pode valer a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho com quatro rodadas de antecedência

Vitória gremista também pode valer a classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho com quatro rodadas de antecedência. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA