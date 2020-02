Notas Mundo Suíça vai autorizar suicídio assistido para presos doentes

Por Redação O Sul | 6 de fevereiro de 2020

Prisioneiros doentes poderão solicitar suicídio assistido nas prisões da Suíça, embora as modalidades ainda não tenham sido decididas, anunciaram nesta quinta-feira (6) as autoridades do sistema penitenciário. Esta medida veio em resposta a um pedido apresentado em 2018 por um prisioneiro, que solicitou suicídio assistido.

