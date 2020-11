Rio Grande do Sul Sulgás informa que reajustará gás natural no início de 2021 em razão de aumento anunciado pela Petrobras

5 de novembro de 2020

O gás natural é um combustível fóssil, formado por uma mistura de hidrocarbonetos leves e pode estar ou não associado ao petróleo.

Embora não tenha elevado tarifas de gás natural em 2020, a Sulgás informa que será necessário reajuste no começo do próximo ano em razão de aumento anunciado pela Petrobras. A medida reflete a precificação do novo contrato firmado com a companhia gaúcha, bem como da variação do dólar, que impacta diretamente nos custos de aquisição do gás natural. A revisão das tabelas dos diferentes segmentos atendidos pela Sulgás será feita em dezembro, para aplicação em 2021.

De acordo com a Abegás (Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado), o custo cobrado pelas distribuidoras do combustível no Brasil tem peso de apenas 17% do valor final do produto – o que corresponde à operação, manutenção dos ativos, expansão da rede e remuneração das empresas.

A maior participação no preço final é o da molécula de gás, seguido da tarifa paga ao transportador, que somadas correspondem a 59% do custo do produto. Em terceiro lugar, ficam os impostos federais e estaduais, que representam 24% do valor pago pelos consumidores.

O gás natural é um combustível fóssil, formado por uma mistura de hidrocarbonetos leves, entre os quais se destaca o metano (CH4). Originado em depósitos subterrâneos, onde se acumulou ao longo de milhões de anos, o gás natural forma-se a partir da decomposição de matéria orgânica soterrada a grandes profundidades, que se degradou a altas temperaturas e sob grandes pressões.

Ele pode estar ou não associado ao petróleo. O gás não associado apresenta maiores teores de metano, enquanto o gás natural associado ao petróleo apresenta proporções mais significativas de etano, butano e hidrocarbonetos mais pesados. Também em mínimas proporções, dele fazem parte componentes como dióxido de carbono (CO2), nitrogênio (N2), hidrogênio sulfurado (H2S), ácido clorídrico (HCl), metanol e impurezas mecânicas.

