Por Redação O Sul | 31 de agosto de 2024

O desaparecimento do saldo no aplicativo Caixa Tem tem gerado grande preocupação entre os beneficiários do Bolsa Família. (Foto: Divulgação)

Nos últimos dias, muitos beneficiários do Bolsa Família têm enfrentado dificuldades devido ao desaparecimento inesperado do saldo referente ao mês de agosto no aplicativo Caixa Tem, o app utilizado para o recebimento dos depósitos do benefício. Esse problema, que inicialmente surgiu na Região Metropolitana do Recife, especialmente em Jaboatão dos Guararapes, rapidamente se espalhou para outras partes do País, incluindo cidades do Sudeste.

O desaparecimento do saldo no aplicativo Caixa Tem tem gerado grande preocupação entre os beneficiários do Bolsa Família. Para muitas famílias brasileiras, esse benefício é a principal, senão a única, fonte de renda para cobrir despesas básicas, como alimentação e contas de serviços essenciais. Diante desse cenário, é compreensível o desespero que a situação tem causado. No entanto, é fundamental manter a calma e seguir os procedimentos adequados para contestar a transação suspeita.

Contestação no Caixa Tem

Realizar a contestação de uma transação irregular no Caixa Tem é um passo fundamental. Segundo o Ministério do Desenvolvimento Social, órgão responsável pelos pagamentos do Bolsa Família, a contestação é o meio pelo qual o cidadão pode provar que foi vítima de um possível golpe. Este processo é essencial para garantir que os beneficiários tenham a chance de recuperar o dinheiro perdido.

O Ministério do Desenvolvimento Social já se pronunciou, afirmando que não descarta a possibilidade de devolver os valores às pessoas lesadas, desde que seja comprovada a contestação da transação. Portanto, é imprescindível que todos os passos sejam seguidos corretamente.

Passo a passo

O Ministério do Desenvolvimento Social orienta os beneficiários a contestarem as transações suspeitas no Caixa Tem de três maneiras distintas. Veja abaixo as opções disponíveis:

Agência da Caixa Econômica Federal: Vá pessoalmente a uma agência da Caixa com o CPF e um documento de identificação oficial. Lá, você poderá informar sobre a transação suspeita e iniciar o processo de contestação.

Aplicativo Caixa Tem: Você pode realizar a contestação diretamente pelo app Caixa Tem. O procedimento é simples:

– Acesse o aplicativo e clique no ícone de ajustes;

– Selecione a opção “Minha conta”;

– Clique em “Contestar transação”;

– Escolha o valor que deseja contestar e responda às perguntas de segurança;

– Ao final do processo, será exibida a mensagem: “Contestação solicitada com sucesso”. O prazo de análise é de até 10 dias úteis.

Outra forma de contestar é através do Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) da Caixa, pelo telefone 0800 726 0101, opção 6. Durante a ligação, informe ao atendente o CPF, número da conta, data e valor da transação que deseja contestar. O atendente fará perguntas de segurança para confirmar a identidade do beneficiário e registrará a contestação.

Boletim de Ocorrência

Além de contestar a transação pelo Caixa Tem, é recomendado que o beneficiário registre um Boletim de Ocorrência (BO) na delegacia mais próxima. Esse registro serve como um documento oficial que pode auxiliar no processo de recuperação do dinheiro. Em alguns estados, o BO pode ser registrado online, facilitando o processo para quem não pode se deslocar até uma delegacia.

Devolução do dinheiro

A Caixa Econômica Federal, por meio de nota oficial, informou que está colaborando ativamente com as investigações, especialmente com a Polícia Federal, dado que o problema envolve um programa de benefício nacional. A instituição bancária afirmou que, se for comprovada alguma irregularidade, o dinheiro desviado poderá ser devolvido aos beneficiários lesados. Isso reforça a importância de contestar a transação e registrar o Boletim de Ocorrência.

Como prevenir

Para aqueles que ainda não foram vítimas desse golpe, a principal recomendação é evitar clicar em links suspeitos enviados por SMS ou e-mail. Nos últimos dias, há relatos de beneficiários que receberam mensagens alegadamente do Ministério do Desenvolvimento Social, mas a pasta confirmou que não envia comunicações dessa natureza. Portanto, é importante estar atento e desconfiar de qualquer mensagem que peça informações pessoais ou financeiras.

O Ministério do Desenvolvimento Social não divulgou o número exato de pessoas afetadas pelo golpe do desaparecimento de saldo no Caixa Tem. Qualquer nova informação relevante será atualizada nesta matéria. As informações são do site O Bolsa Família.

2024-08-31