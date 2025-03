Esporte Súmula da partida entre Juventude e Grêmio detalha briga e expulsões no final da partida

Por Redação O Sul | 3 de março de 2025

Jogo de volta da semifinal terminou com dois expulsos na confusão. (Foto: Reprodução)

O polêmico jogo de volta da semifinal do Gauchão, entre Juventude e Grêmio, no último sábado (2), continua gerando polêmicas por conta da arbitragem. A súmula da partida, publicada pela Federação Gaúcha de Futebol, detalhou a confusão no final do jogo, após o gol do Grêmio.

No lance, Gustavo Martins marca o gol de bicicleta, e acabou acertando o rosto do defensor do Juventude. Na revisão do VAR, ambas equipes entraram em confronto, o que acabou gerando expulsões. Na briga, o técnico Gustavo Quinteros atingiu o rosto de Ênio, do Juventude.

No documento oficial, Anderson Daronco detalhou o ato, e a expulsão também de Reginaldo, do Juventude, que atacou Quinteros.

Na entrada do túnel do estádio, a súmula ainda relatou que funcionários do Juventude dispararam xingamentos à arbitragem. A nova confusão precisou da Brigada Militar para acalmar os ânimos.

Toda a confusão e as expulsões serão analisadas pelo Tribunal de Justiça Desportiva do Rio Grande do Sul. Quinteros pode ser enquadrado no Art. 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que trata da “prática de agressão física durante a partida, prova ou equivalente”.

O treinador gremista pode ser punido de quatro a 12 partidas de suspensão. Além dele, o lateral Reginaldo, do Juventude, também pode ser denunciado e responder pelo mesmo artigo.

A confusão gerada pela comissão e funcionários do Juventude pode ser julgada pelo TJD igualmente.

