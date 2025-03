Grêmio Goleiro do Grêmio negocia com clube da segunda divisão do Brasileirão

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Adriel, de 24 anos, tem contrato com o Grêmio até o fim de 2025. Foto: Divulgação/Grêmio Adriel, de 24 anos, tem contrato com o Grêmio até o fim de 2025. (Foto: Divulgação/Grêmio) Foto: Divulgação/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Enquanto se prepara para a grande final do Campeonato Gaúcho diante do maior rival, o elenco do Grêmio pode ter uma baixa nos próximos dias. O goleiro Adriel recebeu uma proposta do Athletic, de Minas Gerais, para as disputas da temporada 2025 – Copa do Brasil e Série B do Campeonato Brasileiro.

O Esquadrão de Aço busca o empréstimo até o fim do ano do goleiro gremista, com pagamento integral dos salários e sem opção de compra. Também haveria multa de R$ 1 milhão caso o jogador atue contra o Tricolor Gaúcho.

O negócio, contudo, precisa do ok do Grêmio. O Tricolor liberaria Adriel somente após encontrar um novo nome para a meta, o que ainda não ocorreu e fator que trava a conclusão do empréstimo. Adriel, de 24 anos, tem contrato com o Grêmio até o fim de 2025. O arqueiro tinha acordo para atuar pela Universidad Católica, do Chile, mas rejeitou a oferta para seguir no Brasil.

Na temporada anterior, o goleiro atuou pelo Bahia emprestado pelo Grêmio. Foram 14 partidas no ano, e em 2025 Adriel ainda não entrou em campo oficialmente.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/goleiro-do-gremio-negocia-com-clube-da-segunda-divisao-do-brasileirao/

Goleiro do Grêmio negocia com clube da segunda divisão do Brasileirão

2025-03-04