Futebol Após classificar o Santos para as semifinais do Campeonato Paulista, Neymar curte Carnaval em camarote da Sapucaí

Por Redação O Sul | 4 de março de 2025

Compartilhe esta notícia:











Ele esteve ao lado dos companheiros de equipe Yeferson Soteldo, João Basso e Tomás Rincón Foto: Reprodução Ele esteve ao lado dos companheiros de equipe Yeferson Soteldo, João Basso e Tomás Rincón. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Após indicar que teria um Carnaval mais caseiro que o habitual, o atacante Neymar marcou presença em um camarote do Sambódromo Marquês de Sapucaí para o segundo dia de desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro.

O atacante do Santos esteve ao lado de vários amigos, entre eles o meia venezuelano Yeferson Soteldo, João Basso e Tomás Rincón, companheiros de equipe, e o jogador de vôlei Bruninho. Bruna Biancardi, namorada do camisa 10 santista, também esteve presente.

O casal foi um dos convidados do tradicional Camarote Rio, que celebra 10 anos nesta edição. Ao chegar no local, o ídolo do Santos e a mulher não esconderam a sintonia e posaram para os fotógrafos, trocando beijos e sorrisos.

Após vitória por 2 a 0 sobre o RB Bragantino, no último domingo (2), pelas quartas de final do Campeonato Paulista, Neymar publicou foto jogando baralho em casa ao lado de amigos. “Carnaval tá diferente”, brincou o jogador.

Técnico do Santos, o português Pedro Caixinha liberou os jogadores para a folia. “Acho que a equipe merece essa diversão, ainda mais no momento tão importante no Brasil como é o Carnaval”.

Neymar também estava em tratamento com uma bolsa na perna, já que deixou a partida aos 30 minutos do segundo tempo após dores na coxa esquerda. Contudo, o jogador não deve ser baixa para a próxima partida.

“Estou bem, senti um desconforto e achei melhor me poupar! Fazia tempo que não jogava um jogo com essa intensidade”, afirmou Neymar.

O Santos enfrentará, no fim de semana, o Corinthians, na Neo Química Arena, em São Paulo. O jogo será válido pela semifinal do Paulistão.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Futebol

https://www.osul.com.br/apos-classificar-o-santos-para-as-semifinais-do-campeonato-paulista-neymar-curte-carnaval-em-camarote-da-sapucai/

Após classificar o Santos para as semifinais do Campeonato Paulista, Neymar curte Carnaval em camarote da Sapucaí

2025-03-04