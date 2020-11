Economia Super Feirão Zero Dívida bate recorde de participação no Rio Grande do Sul

Por Redação O Sul | 13 de novembro de 2020

O evento virtual prossegue até a próxima terça-feira Foto: Agência Brasil O evento virtual prossegue até a próxima terça-feira. (Foto: EBC) Foto: Agência Brasil

Pelo terceiro ano consecutivo, a CDL Porto Alegre (Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre) realiza o Super Feirão Zero Dívida, que nesta edição tem recorde de adesões e atendimentos.

A ação, promovida em mais de cem municípios gaúchos desde o dia 9 deste mês, de forma totalmente virtual, foi prorrogada até terça-feira (17), mediante o sucesso das operações de renegociação. Mais de 2,7 mil empresas do comércio, bancos, instituições de ensino e financeiras estão reunidas em uma grande mobilização para oportunizar aos consumidores quitarem suas dívidas.

Devido às restrições provocadas pela pandemia do novo coronavírus, o balcão de negociações é realizado no espaço virtual, sem deixar de lado a personalização do atendimento. Para participar, o consumidor deve acessar o site do Super Feirão Zero Dívida e iniciar uma conversa com o assistente virtual Renê, criado neste ano para possibilitar um atendimento mais próximo aos consumidores por meio de um chat e auxiliar na negociação com as empresas credoras, proporcionando ainda mais agilidade ao processo.

Até quinta-feira (12), Renê realizou cerca de 9 mil atendimentos, em uma média diária 37% superior ao ano passado. Na visita ao site da campanha, o consumidor pode consultar seu CPF no banco de dados SCPC e ter acesso aos seus débitos junto às lojas participantes do evento, assim como às empresas onde os valores estão pendentes. O atendimento no Super Feirão Zero Dívida também possibilita condições especiais para negociação de dívidas diretamente com credores e vantagens para quitá-las.

Segundo o economista-chefe da CDL POA, Oscar Frank, a campanha possibilita aos consumidores “uma janela de oportunidade para o aproveitamento de juros excepcionalmente baixos para padrões brasileiros – que é uma característica do cenário atual – e, também, como consequência do fato das renegociações, a possibilidade de se obter novas operações de empréstimos e de crédito”.

Para os empresários, o especialista explica que as negociações propiciadas durante o evento podem gerar “melhora do fluxo de caixa, aumento da previsibilidade no recebimento das parcelas e fortalecimento dos vínculos com os clientes”.

O Super Feirão Zero Dívida conta com a participação de 70 entidades do varejo, parceiras da CDL POA, distribuídas por municípios de todas as regiões do Rio Grande do Sul. A expansão do evento para além da Capital é motivada pelo aumento significativo da inadimplência e do incremento de dívidas nas cidades de pequeno e médio portes. O objetivo é promover a sustentabilidade do crédito local e regional, com atividades que associam a oportunidade de renegociação de dívidas com benefícios diferenciados, além de contribuir com orientações de educação financeira.

Para o presidente da CDL POA, Irio Piva, a ação propõe facilitar acordos entre credores e devedores, nas quais todos são beneficiados: “Inadimplentes terão novamente poder de compra, e empresas poderão atualizar dados de seus clientes e ter uma melhora significativa no crédito”.

A data do evento propicia que os consumidores aproveitem a primeira parcela do 13º salário para colocar em dia as suas dívidas.

