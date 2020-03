Últimas Super-ricos se mudam para bunkers fugindo do coronavírus, diz jornal

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Os planos dos multimilionários extrapolam as atitudes de apenas desinfetar as mãos com álcool gel e incluem locais para isolamento voluntário. Foto: Reprodução/Terra Vivos

A pandemia de coronavírus no mundo está avançando e centenas de milhares de pessoas estão se preparando para a doença. Muitos já estão trabalhando em regime de “home office”, algumas empresas estão fazendo uma espécie de “rodízio” de funcionários para brecar o vírus, alguns países já até entraram em quarentena e os super-ricos estão fretando jatos particulares para se isolarem em bunkers de desastre especialmente preparados o pior do surto de Covid-19, segundo reportagem do jornal “The Guardian”.

Os planos dos multimilionários extrapolam as atitudes de apenas desinfetar as mãos com álcool gel e ficar em casa maratonando séries esperando o surto perder força. Aliás, muitos estariam levando médicos ou enfermeiros em seus vôos para tratar eles e suas famílias no caso de serem infectados.

As regiões onde estariam esses bunkers não foram identificadas, mas um site especializado e que diz ser “o plano de backup para a humanidade” afirma estar expandindo suas atividades globalmente. Segundo o “Terra Vivos”, a rede está se expandindo da Alemanha para a Ásia com espaço agora disponível para mais de 10 mil pessoas e que tem espaços individuais ou comunitários com total “conforto e segurança”.

Casos no Brasil

O Ministério da Saúde atualizou na tarde de sábado (14) os dados do novo coronavírus no Brasil e afirmou que há 121 casos em território nacional. No total, são 1.496 suspeitas no País e 1.413 casos já foram descartados.

Os dados mostram que a região Norte continua sem casos confirmados do Covid-19. O Nordeste tem seis pacientes com a doença, o Sul tem 16 e o Centro-Oeste tem nove. Os outros casos confirmados ficam no Sudeste: 65 em São Paulo, 22 no Rio de Janeiro, dois em Minas Gerais e um no Espírito Santo.

Ainda existem alguns casos anunciados pelas secretarias estaduais que não constam no novo balanço.

Como se proteger

Na quarta-feira (11), a OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou que o mundo vive uma pandemia do novo coronavírus. São cerca de 118 mil infecções em 114 países e 4.291 pessoas morreram de Covid-19 e o órgão considera que o número de casos, mortes e números de países atingidos deve aumentar.

O termo é utilizado quando uma epidemia – grande surto que afeta uma região – se espalha por diferentes continentes com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 115 países com casos declarados da infecção.

O diretor-geral da Organização, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse que “pandemia não é uma palavra para ser usada de maneira leve ou descuidada. É uma palavra que, se mal utilizada, pode causar medo irracional ou aceitação injustificada de que a luta acabou, levando a sofrimento e morte desnecessários”, mas que descrever a situação como pandêmica, “não altera a avaliação da OMS sobre a ameaça representada por esse coronavírus”.

Dados do Ministério da Saúde mostram que o número de mortes por causa da doença é de cerca de 3,5% do total de pacientes em nível global. “O vírus tem baixa letalidade nas pessoas”, comentou o ministro.

A cada dia novos casos de Covid-19, doença respiratória causada pelo novo coronavírus, se confirmam no mundo.

