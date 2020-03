Política Senado deve dispensar senadores e servidores com mais de 65 anos devido ao coronavírus

Por Redação O Sul | 15 de março de 2020

Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). Foto: Marcos Brandão/Senado Federal Presidente do Senado Federal, senador Davi Alcolumbre (DEM-AP). (Foto: Marcos Brandão/Senado Federal) Foto: Marcos Brandão/Senado Federal

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) deve publicar na segunda-feira (16) dois atos que dispensando senadores e servidores com mais 65 anos devido à pandemia coronavírus. Embora Alcolumbre tenha feito o exame e recebido o resultado negativo, o senador Nelsinho Trad (PSD-MS), 58, testou positivo. Como idosos são considerados grupo de risco para a covid-19, a casa decidiu pela dispensa, já que 38 dos 81 senadores, 47% dos parlamentares, têm 60 anos ou mais. Um terço deles, ou 26 senadores, têm 65 ou mais.

A doença tem letalidade de 3,6% para pacientes entre 60 e 69 anos, e chega a 14,8% para maiores de 80. Há dois senadores nesta faixa de idade —Arolde de Oliveira (PSD-RJ) tem 83 anos e José Maranhão (MDB-PB), 86.

O senador Trad esteve nos Estados Unidos no fim de semana passado junto com a comitiva do presidente Jair Bolsonaro, grupo no qual há outros casos confirmados de coronavírus confirmados.

O ato a ser publicado pelo presidente do Senado, irá considerar justificadas as ausências às reuniões de comissões e sessões plenárias de senadores com idade superior a 65 anos, gestantes, imunodeprimidos ou portadores de doenças crônicas. Pessoas credenciadas, como jornalistas e assessores, já não terão acesso ao cafezinho dos senadores.

Haverá apenas sessões de votação nas comissões e plenário.

Trabalhadores que integram o grupo de risco desempenharão suas atividades em home office, conforme ato a ser publicado na segunda-feira.

Os demais servidores e colaboradores estão desobrigados do registro eletrônico de frequência, devendo, quando possível, optar pela modalidade de teletrabalho.

Senadores têm cobrado o presidente Davi Alcolumbre por uma medida mais forte, como a suspensão temporária das atividades do Congresso – para todas as idades.

