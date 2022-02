Esporte Superior Tribunal de Justiça ordena uma intervenção na CBF e Caboclo deixa em definitivo a presidência da entidade

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2022

Caboclo está afastado do cargo desde 6 julho de 2021, dois dias depois do surgimento da primeira denúncia contra ele. Caboclo nega todas as acusações. Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Flickr Caboclo está afastado do cargo desde 6 julho de 2021, dois dias depois do surgimento da primeira denúncia contra ele. Caboclo nega todas as acusações. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Flickr) Foto: Lucas Figueiredo/CBF/Flickr

Rogério Caboclo foi afastado de forma definitiva da presidência da CBF (Confederação Brasileira de Futebol). A decisão foi tomada nesta quinta-feira (24) por unanimidade pela Assembleia Geral da entidade. No entanto, o substituo imediato do cartola, o presidente da Confederação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, pode não assumir a função.

Isso porque uma decisão do STJ (Superior Tribunal de Justiça), também desta quinta-feira, determinou uma intervenção na entidade. Com isso, a expectativa é que o diretor mais velho da instituição seja colocado na presidência da CBF. A entidade ainda não se pronunciou sobre o impasse.

Caboclo será suspenso por mais 20 meses, impossibilitando o cartola de reassumir o cargo. O mandato dele acabaria em abril do ano que vem, quando seriam convocadas novas eleições. Mas como a suspensão supera o término do mandato, ele não tem mais condições de voltar à presidência. A penalidade, desta vez, é referente ao um suposto assédio moral contra um diretor da CBF.

A Assembleia Geral é composta pelos 26 presidentes das federações estaduais e do Distrito Federal. Para ser absolvido da punição, Caboclo precisava de pelo menos sete dos 27 votos possíveis, segundo o regulamento da entidade. A única ausência foi do diretor Antonio Carlos Nunes de Lima, conhecido como coronel Nunes, que alegou problemas de saúde.

Antes da decisão desta quinta-feira, Rogério Caboclo já tinha sido suspenso por 21 meses do cargo de presidente. Na ocasião, a denúncia foi da secretária da CBF, que acusou Caboclo de abusos sexuais.

O advogado de Rogério Caboclo, Marcelo Jucá, entende a decisão como ilegal. E afirma que recorrerá da suspensão. “A decisão tomada hoje é absolutamente ilegal, porque não guarda relação nenhuma com os fatos narrados na denúncia. A decisão cabe recurso e é isso que faremos”, disse Jucá.

Próximos passos

A eleição para definir o novo mandatário da entidade está marcada para acontecer em dez dias. Ainda de acordo com a apuração, a tendência é que Ednaldo Rodrigues, presidente da Confederação Baiana de Futebol, assuma a presidência.

A ideia é que Ednaldo Rodrigues assuma o cargo até o término do mandato de Caboclo, em abril de 2023. Posteriormente, uma nova eleição será anunciada para definir o novo mandatário do próximo quadriênio.

No entanto, o cargo presidencial da CBF pode ser decidido na Justiça. Isso porque uma decisão do presidente do STJ, ministro Humberto Martins, obriga uma intervenção na entidade. A determinação é que o diretor mais idoso seja colocado na presidência da CBF. Neste caso, quem assumiria é Oswaldo Gentille, o Dino, que é diretor de Patrimônio da instituição.

Entenda

Rogério Caboclo é investigado por assédio sexual contra três ex-funcionárias da entidade e por abusos morais conta um dirigente da instituição. Apenas dois já foram julgados. O ex-mandatário nega todas as acusações.

Como protocolo da CBF, todas as denúncias tramitam e são investigadas na Comissão de Ética ligada a entidade. No entanto, uma das vítimas também deu entrada com um processo no Ministério Público do Trabalho.

Caboclo está afastado do cargo desde 6 julho de 2021, dois dias depois do surgimento da primeira denúncia contra ele. Caboclo nega todas as acusações. Em nota, ele afirma que todas as decisões da Assembleia Geral da CBF são ilegais e têm o intuito de prejudicá-lo.

