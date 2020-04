Notícias Supermercados estarão abertos e os bancos fechados em Porto Alegre nesta terça-feira, feriado de Tiradentes

Por Redação O Sul | 20 de abril de 2020

Horários de abertura e fechamento dependem de cada estabelecimento. (Foto: EBC)

Diferente das agências bancárias, que estarão fechadas nesta terça-feira (21), feriado de Tiradentes, os supermercados de Porto Alegre têm previsão de funcionamento normal, com variações nos horários de abertura e fechamento conforme a empresa. A prefeitura informa que serviços essenciais vão funcionar, como hospitais e pronto-atendimentos.

De acordo com o Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio de Porto Alegre), os comerciantes do segmento poderão abrir os estabelecimentos com funcionários desde que estes tenham optado, na convenção coletiva da categoria, pelo cumprirem jornadas de trabalho em feriados.

Vale lembrar a Capital e outras dezenas de municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre permanecem sob restrições sobre o funcionamento do comércio até o fim do mês, conforme previsto em decreto assinado pelo governador Eduardo Leite na semana passada. Portanto, a operação das empresas está condicionada às regras definidas pelo documento.

No caso dos bancos, a Febraban (Federação Brasileira de Bancos) ressalta que a população pode acessar uma série de serviços à distância, por meio da internet e de outros canais digitais de atendimento, além do telefone. Isso, é claro, sem contar os caixas eletrônicos espalhados por diversos pontos da cidade – inclusive nos supermercados, que estarão abertos.

Outro aspecto importante a salientar é que as contas como água, luz, telefone e TV a cabo) podem ser pagas, sem incidência de multa por atraso, já nesta quarta-feira. O mesmo vale para os carnês com vencimento em 21 de abril.

Transporte público

A EPTC (Empresa Pública de Transporte e Circulação), por sua vez, informou que os ônibus do transporte coletivo de Porto Alegre circularão com sistema semelhante ao implementado no último domingo, com horários noturnos suspensos em linhas que transportam número reduzido de passageiros por viagem.

Os horários finais de cada linha alterada estão disponíveis para consulta no site www.eptc.com.br. Já no aplicativo do “Tri” (que pode ser baixado nas plataformas digitais), os passageiros podem verificar outras opções de itinerários, conforme a necessidade de seu deslocamento.

“Sem contar com receitas-extras, foi peciso otimizar o sistema e priorizar o atendimento em linhas com mais demanda”, argumentou a prefeitura ao noticiar a redução. “O desatendimento não chega a atingir 1% dos passageiros que são transportados atualmente na capital gaúcha. Todas as alterações seguem as determinações para conter o avanço do coronavírus descritas no Decreto 12.542/2020.”

(Marcello Campos)

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Notícias