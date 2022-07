Saúde Supervacina tríplice viral inclui proteção contra a covid

Para facilitar a imunização de crianças, pesquisadores da Universidade de Ohio estão desenvolvendo uma nova versão da vacina tríplice viral. (Foto: Cristine Rochol/PMPA)

Para facilitar a imunização de crianças, pesquisadores da Universidade do Estado de Ohio, nos Estados Unidos, estão desenvolvendo uma nova versão da vacina tríplice viral – que protege contra sarampo, caxumba e rubéola – para incluir também a covid-19. Em estudos, uma estratégia inicial combinando apenas a proteção para o vírus da caxumba e para o novo coronavírus se mostrou eficaz em induzir uma resposta imunológica. Agora, os pesquisadores pretendem incorporar o modelo à vacina do sarampo e da rubéola, criando um imunizante que proteja contra as quatro doenças.

“Estávamos pressionando para fazer uma vacina para bebês e crianças com a ideia de que, se pudéssemos incorporar a vacina contra caxumba e covid-19 na vacina tríplice viral, você teria proteção contra quatro patógenos – sarampo, caxumba, rubéola e SARS-CoV-2 – em um único programa de imunização”, explica o autor do estudo Jianrong Li, professor de virologia da universidade, em comunicado.

A nova técnica utiliza um vírus atenuado da caxumba junto a uma parte da proteína Spike do Sars-CoV-2 (vírus causador da Covid-19). Em contato com os fragmentos, o sistema imune passa a desenvolver anticorpos e células de defesa contra ambas as doenças. Nos testes, os cientistas observaram ainda que, quando aplicada de forma nasal, a imunidade foi ainda maior. Isso porque ela induz proteção na mucosa do nariz, o que é mais eficaz em prevenir a entrada dos vírus no organismo, além da transmissão.

“Como a maioria das vacinas injetáveis, as vacinas atuais de mRNA (Pfizer e Moderna) e baseadas em adenovírus (AstraZeneca e Janssen) induzem principalmente (a proteção)na corrente sanguínea. Infelizmente, os anticorpos na corrente sanguínea não protegem muito bem o local da mucosa das vias aéreas, que é o local inicial da infecção com o vírus. Em contraste com as vacinas injetáveis, nossa nova vacina intranasal pode ser a próxima geração da vacina contra a covid-19 porque pode induzir IgA (anticorpos) de forma robusta, que neutraliza diretamente microrganismo nos tecidos do nariz e das vias aéreas”, disse o coautor do estudo Prosper Boyaka, professor de imunologia da mucosa na universidade.

Os cientistas explicam que o vírus atenuado da caxumba como meio de induzir a resposta imune já é utilizado na tríplice viral desde 1960, com outros fragmentos que levam à proteção contra o sarampo e à rubéola. Além disso, eles desenvolveram uma técnica que possibilita a inserção do antígeno do Sars-CoV-2 no vírus de forma simples, possibilitando a adaptação do futuro imunizante para novas variantes de forma rápida. A ideia agora é utilizar os resultados bem sucedidos na estratégia dupla da covid-19 com a caxumba para adaptar a tríplice viral para os quatro vírus.

Os resultados do estudo foram publicados na revista científica “Proceedings of the National Academy of Sciences”. Os testes foram conduzidos com camundongos. As informações são do jornal O Globo.

