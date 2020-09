Trump atacou a revista, a quem sempre chama de publicação que “está falindo” e que publica mentiras.

“Eu juro por qualquer coisa ou qualquer pessoa pela qual queiram que eu jure que jamais chamei nossos grandes soldados mortos de qualquer outra coisa além de heróis. Isso é mais uma história falsa criada por perdedores invejosos e abjetos em uma desgraçada tentativa de influenciar as eleições de 2020”, escreveu em seu Twitter.

No entanto, usuários resgataram uma postagem em que ele acusa o ex-senador republicano John McCain, que foi prisioneiro durante a Guerra do Vietnã, de “não ser um herói de guerra” e um “perdedor” porque foi capturado. A briga com McCain foi tão intensa que no velório do ex-senador, democratas, como o ex-presidente Barack Obama, foram convidados, mas Trump foi rejeitado pela família do republicano.

Até mesmo a primeira-dama, Melania, que habitualmente não se posiciona em questões políticas do tipo saiu em defesa do marido dizendo que “a história da The Atlantic não é verdade”.

“É perigoso quando acredita-se em fontes anônimas mais do que em qualquer outra coisa e sem saber as suas motivações. Isso não é jornalismo, é ativismo. E é um desserviço às pessoas desse país”, disse a primeira-dama.

No entanto, as informações da matéria da “The Atlantic” foram confirmadas por jornalistas da agência de notícias norte-americana Associated Press, do jornal “The Washington Post” e até mesmo pela emissora de televisão conservadora “Fox News”.

A crise está tendo um grande impacto, já que os norte-americanos tem uma grande reverência aos seus militares e àqueles que morreram lutando pelos ideais do país. Além disso, essa não é a primeira polêmica de Trump, especialmente, com os veteranos – os quais viveu diversas brigas por conta de benefícios e fundos.

Como era de se imaginar, o seu adversário nas eleições de novembro, o democrata Joe Biden, usou as redes sociais para atacar Trump e dizer que as frases de seu oponente são “nojentas” e mostram que o republicano “não é adequado para ser o comandante chefe das Forças Armadas.”