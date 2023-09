Mundo Suprema Corte do México descriminaliza aborto em todo o país

7 de setembro de 2023

Aborto já foi descriminalizado em 12 estados do México, e a decisão mais recente ocorreu há dias Foto: Reprodução Foto: Reprodução

A Suprema Corte do México decidiu descriminalizar o aborto a nível federal, nesta quarta-feira (06), concluindo que a atual proibição do procedimento é inconstitucional.

“A Primeira Câmara do Tribunal decidiu que o sistema jurídico que penaliza o aborto no Código Penal Federal é inconstitucional, uma vez que viola os direitos humanos das mulheres e das pessoas com capacidade de gestar”, afirmou o Supremo Tribunal nas redes sociais.

O aborto já foi descriminalizado em 12 estados do México, e a decisão mais recente ocorreu há dias. O Supremo Tribunal disse pela primeira vez que era inconstitucional criminalizar o aborto em 2021, decidindo contra uma lei no estado de Coahuila, que ameaçava as mulheres que abortassem com até três anos de prisão e multa.

