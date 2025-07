Política Supremo acredita que Trump prepara fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos

Por Redação O Sul | 10 de julho de 2025

Compartilhe esta notícia:











Magistrados receberam a informação de aliados do próprio Bolsonaro de que ele está em pânico com a possibilidade de parar atrás das grades. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) acreditam que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está criando as condições para que Jair Bolsonaro (PL) fuja do Brasil para não ser preso. Magistrados receberam a informação de aliados do próprio Bolsonaro de que ele está em pânico com a possibilidade de parar atrás das grades.

O medo demonstrado pelo ex-presidente, sinalizações de que poderia fugir do país em passado recente e o fato de um de seus filhos, Eduardo Bolsonaro, se definir como “deputado em exílio” nos EUA levam ministros a enxergar nas falas do norte-americano o preparo para a fuga.

A saída seria a concessão de um asilo político a Bolsonaro sob o argumento de que ele sofre perseguição no Brasil.

As declarações de Trump, que impôs sobretaxas de 50% ao Brasil citando a suposta perseguição ao ex-presidente, são todas no sentido de caracterizá-lo como um perseguido, em tom dramático.

“Deixem o grande ex-presidente do Brasil em paz. CAÇA ÀS BRUXAS!!!”, escreveu Trump na quarta (10).

Três dias antes, ele tinha postado mensagens no mesmo tom em sua rede social: “Eu tenho assistido, assim como o mundo, como eles não fizeram nada além de ir atrás dele, dia após dia, noite após noite, mês após mês, ano após ano! Ele não é culpado de nada, exceto por ter lutado pelo povo”. Em carta a Lula, ele chamou de “vergonha interna” a forma como Bolsonaro é tratado, e disse: “Este julgamento não deveria estar acontecendo” e tem que “acabar IMEDIATAMENTE!”.

Para magistrados do Supremo, Bolsonaro já deu diversas vezes sinais de que, sim, a fuga é uma possibilidade para ele.

O primeiro deles foi a viagem que fez aos Estados Unidos no fim de 2022, depois de um “pressentimento” de que poderia ter algum problema no Brasil, como já admitiu.

Em outro sinal, Bolsonaro dormiu por duas noites na embaixada da Hungria depois de ter o passaporte apreendido. O governo daquele país, de direita, é próximo do ex-presidente.

Um dos filhos do ex-presidente, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) já se mudou para os EUA, onde vive, segundo sua própria definição, como “deputado em exílio”. As informações são do jornal Folha de S.Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/supremo-acredita-que-trump-prepara-fuga-de-bolsonaro-para-os-estados-unidos/

Supremo acredita que Trump prepara fuga de Bolsonaro para os Estados Unidos

2025-07-10