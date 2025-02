Política Supremo adia jantar com Lula por causa da proximidade do recebimento de denúncia contra Bolsonaro

Por Redação O Sul | 18 de fevereiro de 2025

O jantar entre os ministros da Corte e o presidente da República estava previsto para acontecer no fim do ano passado Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil O jantar entre os ministros da Corte e o presidente da República estava previsto para acontecer no fim do ano passado. (Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil) Foto: Fábio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil

Diante da expectativa de que uma denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro seja apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesta semana, o jantar entre os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a ter uma data indefinida.

Havia uma previsão, que não chegou a ser confirmada oficialmente, de que o encontro ocorresse nesta quarta-feira, o que não acontecerá. O jantar entre os ministros da Corte e o presidente da República estava previsto para acontecer no fim do ano passado.

No entanto, foi adiado depois que o presidente caiu no Palácio da Alvorada e se machucou. O STF informou que desde a abertura do ano Judiciário há a tentativa de marcar uma nova data, mas ela não foi confirmada até o momento.

Uma denúncia da Procuradoria contra Bolsonaro vem sendo aguardada no mundo político e jurídico, e há a expectativa de que Paulo Gonet ofereça a acusação ainda nesta semana. Uma vez oferecida ao Supremo, caberá à Corte analisar a denúncia e decidir se torna ou não o ex-presidente réu. Nos bastidores, a mudança na data provável do jantar com Lula – para o qual o procurador-geral da República também foi convidado – teria a ver com a proximidade da entrega da acusação contra Bolsonaro ao STF.

O objetivo do encontro é repetir o jantar realizado na casa do presidente do Supremo, Luís Roberto Barroso, em dezembro de 2023, quando nove dos onze magistrados compareceram – em uma ocasião mais “informal” e descontraída do que as solenidades em que as autoridades costumam se encontrar. Em 2023, apenas Cármen Lúcia e André Mendonça, este último alinhado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, não foram.

O último jantar de Lula com os ministros do Supremo ocorreu em abril do ano passado, na casa do decano da Corte, ministro Gilmar Mendes. Na ocasião, participaram no encontro, além dos magistrados, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, e o ministro da Advocacia-Geral da União (AGU), Jorge Messias, que também devem ser convidados para o próximo encontro. O procurador-geral da República, Paulo Gonet, também deve ser convidado.

Após as comemorações do 7 de Setembro do ano passado, Lula também reuniu os magistrados que estavam presentes no desfile – como Barroso, Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin – para um churrasco no Alvorada, residência oficial do presidente.

