Política Supremo aprova lista tríplice para escolha de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral

Por Redação O Sul | 4 de maio de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Jair Bolsonaro escolherá quem vai ocupar a vaga Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil Edifício sede do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O STF (Supremo Tribunal Federal) definiu nesta quarta-feira (04) uma lista tríplice que será enviada ao presidente da República, Jair Bolsonaro, para a escolha de uma vaga de ministro substituto do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), órgão do Judiciário responsável pela organização das eleições.

A vaga surgiu após o ministro Carlos Mário Velloso Filho, indicado em 2019, ter renunciado ao cargo por motivos de saúde.

Os advogados André Ramos Tavares, Fabrício Juliano Mendes Medeiros e Vera Lúcia Santana Araújo compõem a lista que será enviada para escolha do presidente. O TSE é composto por sete ministros, sendo três do STF, dois do STJ (Superior Tribunal de Justiça), e dois advogados com notório saber jurídico, além de seus substitutos.

De acordo com a Constituição, cabe ao presidente da República nomear os dois advogados que compõem o tribunal.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política